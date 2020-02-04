Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor - Son Dakika

Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gölcük ilçesi Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.

Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Gölcük ilçesi Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidan dikimi gerçekleştirildi.


Kocaeli'nin günlük yaşamında sahil parkları büyük önem taşıyor. Özellikle yaz ve bahar mevsimlerinde, vatandaşlar aileleri ile birlikte sahil parklarında bolca vakit geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı, Barbaros Hayrettin Paşa ve İhsaniye Denizevler sahil parklarına farklı türlerde fidanlar dikti. Ekipler ayrıca sahil parklarındaki uygun, boş alanlara da fidan dikimi gerçekleştirdi.


Kuruyan ağaç noktalarını ve uygun alanları belirleyen ekipler, fidanların dikileceği yerlere organik toprak serdi. Toprak seriminin ardından belirlenen yerlere ıhlamur, pembe çicekli akasya, süs eriği, goldrider, defne, çınar, leylandi, süs elması ve kartopu türlerinde fidanlar dikildi. Yapılan yenileme çalışması ile sahil parklarının yeşil ve düzenli kalması sağlanırken, vatandaşların da memnuniyeti kazanıldı. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kavaklı, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Depremde hasar gören apartmanların demir kapıları çalındı
Soyadı ile dalga geçen arkadaşını bıçakladı 'Eti şifalı' diye oklu kirpi avlayan 3 kişiye 40 bin lira ceza Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:35:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gölcük sahilleri bahara hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]