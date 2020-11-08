Gölcük sonbaharda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu - BOLU - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan ve Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan, "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Günübirlik tatil için tabiat parkına gelen tatilciler tatillerinin keyfini, sonbaharla birlikte kartpostal görüntüye bürünen manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak, fotoğraf çektirerek, piknik alanlarında piknik yaparak ve golf araçları ve bisikletlerle göl çevresinde tur atarak çıkartıyor.

Tabiat parkını ziyaret eden tatilcilerin büyük bir çoğunluğu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazı tatilcilerinde kurallara uymadığı görüldü.