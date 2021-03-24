Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı

24.03.2021 16:59

Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı Gölcük'ün kar manzarası tatilcileri mest etti Bolu'da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası tatilcileri mest etti.

Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı

Gölcük'ün kar manzarası tatilcileri mest etti

BOLU - Bolu'da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın eşsiz manzarası tatilcileri mest etti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı kar manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinde vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler güneşli havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı çevresindeki çam ağaçları da beyazlara büründü. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler eşsiz manzara karşısında mest oldu. Ailesiyle birlikte tatil için İstanbul'dan gelen Yusuf Karabal, "Ağabeyim tavsiye etti. Gerçekten saklı bir cennet. Harika manzara. İlk defa geldim. Karla birlikte her şey bütünleşti" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye, Gölcük, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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