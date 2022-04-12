Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

12.04.2022 16:13

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandıBOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

BOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkında yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, nisan ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirdi.

Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

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Gölcük, Turizm, Nisan, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika


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