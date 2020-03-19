Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü
11 dakika önce
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından "beyaz örtü"yle kaplandı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından "beyaz örtü"yle kaplandı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar yağışı iki gündür aralıklarla etkili oluyor.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen tabiat parkı, seyrine doyumsuz manzara oluşturdu.
Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20 santimetre olarak ölçüldü.
Öte yandan, kar yağışının aralıklarla devam ettiği kent merkezinde de kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:34 Kaynak: AA
Son Dakika Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak