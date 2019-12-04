Son Dakika Haberleri: Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü

6 saat önce

Bolu'da, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü, System.String[]

Bolu'da, mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.


Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve dört mevsim ziyaretçilerin akınına uğrayan Gölcük Tabiat Parkı, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresindeki çam ağaçlarının karlarla kaplanması kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Mevsimin ilk kar keyfini Gölcük'te yaşamak isteyen tatilciler ve fotoğraf tutkunları, büyüleyen manzara eşliğinde vakit geçirdiler. Kar yağışına aldırış etmeyen tatilciler, göl çevresinde bulunan yürüyüş parkurunda yürüyerek karın tadını çıkardılar.


Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda, göl üzerinde oluşan sis ise, eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Eşi ve köpeğiyle birlikte tatil için ilk kez Gölcük'e gelen Burak Diker, "Gölcük'e 3 günlük tatil için geldim. Gölcük hakikaten çok güzel. Eşim ve köpeğimle keyfini sürüyoruz. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - BOLU

Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'dan Türkiye'deki NATO füze savunma misyonunu sürdürme kararı
NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e yakın vekil Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz bulduğunu iddia etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 21:49:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla beyazlara büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]