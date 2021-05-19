Gölcük Tabiat Parkı'nda bandodan 19 Mayıs konseri - Son Dakika

BOLU'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bando eşliğinde şarkılar söylendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bolu Belediyesi tarafından, kentin doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda bando gösterisi düzenlendi. Etkinlik kapsamında Bolu Belediyesi Bandosu İzmir Marşı, Gençlik Marşı gibi marşlar ile sevilen şarkıları çaldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Gölcük'e gelen çok sayıda ziyaretçi bandonun çaldığı şarkılara eşlik ederken, ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Yaklaşık 1 saat süren etkinlik ilgi gördü.