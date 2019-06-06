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Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu

25 dakika önce

-Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu- Gölcük Tabiat Parkı yolunda uzun araç kuyrukları oluştuBOLU Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler, Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti.

- Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu
- Gölcük Tabiat Parkı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu
BOLU Ramazan Bayramı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen tatilciler, Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı'na akın etti. Tabiat Parkı yolunda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Gölcük Tabiat Parkı Ramazan Bayram'ı tatilinde binlerce tatilcinin akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin 4 mevsim ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, tatillerini deniz kenarında değil de yeşilliğin içinde geçirmek isteyen tatilciler göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadılar.
Göl kenarında bulunan iskelede hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, kiralanabilen bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur atarak temiz havanın tadını çıkardılar. Piknik alanlarını dolduran tatilciler, sabahın erken saatlerinde Gölcük'e gelerek mangallarını yaktılar.
Bolu'nun eşsiz güzelliği Gölcük Tabiat Parkı'nda tatillerini geçirmek isteyen vatandaşlar, yol güzergahında kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Bazı tatilciler araçlarını yol kenarına bırakarak Tabiat Parkı'na yürümeyi tercih etti.
Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
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