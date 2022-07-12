Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kente gelen vatandaşlar, Abant ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nı dolaştı.

Kurban Bayramı 'nın son günü Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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