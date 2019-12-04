Son Dakika Haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik
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Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik

6 saat önce

BOLU'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda beyaz güzellik, System.String[]

BOLU'da, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Çam ormanlarının arasında saklı Gölcük, dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Göl çevresindeki alanlar ve çam ormanlarının beyaz örtüyle kaplanması ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu.

Ziyaretçiler, doğa harikası parkta beyaz güzelliğin keyfini çıkarırken, karla kaplı göl çevresinde yürüyüş yapıp, bol bol fotoğraf çekti.

Etkili olan sis ise görüş mesafesini düşürdü.


Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:55 Kaynak: DHA
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