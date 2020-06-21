Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

BOLU'da, normalleşme süreciyle birlikte yeniden ziyarete açılan Gölcük Tabiat Parkı'na hafta sonu ilgi yoğun oldu. Tabiat parkına maske takmayanlar alınmadı.

Türkiye'nin önemli tabiat parklarından olan ve koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreliğine ziyarete kapatılan Gölcük Tabiat Parkı, normalleşme süreciyle 1 Haziran'da yeniden açıldı. Tabiat parkına, hafta sonu ve havanın güneşli olmasıyla ilgi de yoğun oldu. Tabiat parkının girişinde bulunan gişelerde, ateşleri ölçülerek alınanlar, doğada gezdi. Bazı kişiler, göl çevresinde yürüyüş yaparken, bazıları ise iskelelere çıkarak, hatıra fotoğrafı çektirdi. Tabiat Parkı'ndaki hoparlör sisteminden ziyaretçilere sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarılar yapıldı. Tabiat parkına maske takmayanlar alınmadı. Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmecisi olan Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut, parkta gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Parktaki işletmeciler de yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi. ?