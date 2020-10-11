Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU

11.10.2020 16:31

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanları arasında yer alan Gölcük'te yoğunluk yaşandı.

Tabiat parkına günübirlik tatil için gelenler, yoğunluk nedeniyle araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı.

Tabiat parkında göl çevresindeki piknik alanları da doldu.

Yerli ve yabancı tatilciler, temiz havası ve kartpostallık görüntü sergileyen Gölcük'te, göl çevresinde yürüyüş yapıp, bisikletle göl çevresinde gezinerek ve piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU
Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU

İstanbul, Gölcük, Ankara, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu - BOLU - Son Dakika

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