Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'nda kar güzelliği

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda yeşil alanlar kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda yeşil alanlar kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'nda dün gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte tabiat parkında bulunan yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı Gölcük Tabiat Parkı'nda ormanların beyaz örtüyle kaplanması kartpostallık manzarayı ortaya çıkardı.

Son Dakika

Dik yokuşu çıkmakta zorlanan kağıt toplayıcısının imdadına yetişti

Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Babası birkaç gün önce ölmüştü! Instagramdan yaptığı reklamlar tepki çekti!

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Sadakatsiz, Kanunsuz Topraklar ve Kuruluş Osman

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor

Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi

Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale