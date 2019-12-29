Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzarası - Son Dakika

BOLU'da etkili olan kar yağışıyla çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı, beyaza büründü. Tabiat parkındaki kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi.

Gölcük Tabiat Parkı, Bolu'da günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Parka gelen ziyaretçiler, beyaza bürünen göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Tabiat parkındaki gölün bir kısmının da buz tuttuğu görüldü. Gölcük evi ve ağaçların göle yansıması da güzel görüntüler oluşturdu. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kar manzarası, drone ile havadan görüntülendi.