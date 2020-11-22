Son dakika haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'nda Kovid-19 salgını tedbirleri sessizliği - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle hafta sonu yoğunluğu büyük oranda azaldı. Özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği, kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki "doğanın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük Tabiat Parkı da salgın tedbirlerinden nasibini alıyor. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına saat 10.00 itibarıyla ara verilmesiyle tabiat parkına gelen az sayıda ziyaretçi, göl çevresinde yürüyüş yaptı. Yakınlarıyla piknik yaparak keyifli vakit geçiren vatandaşlar, göl çevresinde bisiklete bindi, hatıra fotoğrafı çektirdi.