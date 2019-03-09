Son Dakika Haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Gölcük Tabiat Parkı'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

36 dakika önce

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Gölcük Tabiat Parkı'nda Ziyaretçi Yoğunluğu, System.String[]
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler, yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının artmasıyla Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı da ziyaretçilerle doldu.

Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu tabiat parkına gelenler vakitlerini, yeni yeşeren çimler üzerinde oturarak ve uzanarak geçirdi.

Bazı tatilciler, tabiat parkı içinde bulunan piknik alanlarında mangal yakarken bazıları ise göl çevresinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:53 Kaynak: AA

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