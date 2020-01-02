Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu

6 saat önce

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buz tuttu, System.String[]

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi dondu.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesiyle Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki gölün yüzeyi buz tuttu.

Tabiat parkının görevlileri, tatilcileri donan gölün üzerine çıkılmaması konusunda uyarıyor.

Tabiat parkına günübirlik tatil ve piknik yapmak için gelen yerli ve yabancı turistler, kar kalınlığının yer yer 10 santimetre olduğu göl çevresinde yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekerek kartpostallık görüntülerin tadını çıkartıyor.

Gölcük, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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