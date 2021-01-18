Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı

18.01.2021 13:05
Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı, System.String[]

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı Donan Gölcük Tabiat Parkının görüntüleri hayran bıraktı Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı.

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı

Donan Gölcük Tabiat Parkının görüntüleri hayran bıraktı

BOLU - Bolu'da, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı içerisindeki göl buzla kaplandı. Donmuş gölün havadan görüntüsü kartpostallık manzarasıyla hayran bıraktı.

Türkiye'ni en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı tabiat parkı tatilcilerin ilgi odağı oldu. Fotoğraf tutkunlarının özellikle kış mevsimlerinden vazgeçilmezlerinden birisi olan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadılar. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Kar yağışının etkili olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 13 dereceye kadar düşmesiyle park içerisindeki göl de buzla kaplandı. Ziyaretçilerde şaşkınlığa neden olan donmuş gölün havadan görüntüsü kartpostallık manzarasıyla hayranlık uyandırdı. Hafta sonu tatili için İstanbul'dan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Yusuf Karahasan, "Daha önce çok geldim. Her zaman çok beğendiğimiz bir yer. Kışın bu ortamı görmek son derece keyif verici. Özellikle kar ve kışı çok sevdiğim için senede 5-6 kere geliyorum. Donmuş göl çok güzel. Gölün üzerinde 1 metre kar olduğu zamanları da biliyorum" dedi.

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Gölcük Tabiat Parkı'ndaki göl buzla kaplandı - Son Dakika


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