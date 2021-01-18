Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölün yüzeyini buz kapladı.

Dört mevsim başka bir güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda üç gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı yarım metreye ulaştı.

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle tabiat parkının içerisinde bulunan gölün yüzeyi buz tuttu.

Günübirlik tatil için gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Yetkililer, tatilcilere buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda sık sık uyarıda bulunuyor.

Tabiat parkının büyüleyen güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.