Son Dakika Haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Kır Evlerinin Yapımı Durduruldu - Bolu

Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Kır Evlerinin Yapımı Durduruldu - Bolu

1 saat önce

Bolu İdare Mahkemesi, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan 25 kır eviyle otel projesinin durdurulmasına karar verdi.

Bolu İdare Mahkemesi, Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan 25 kır eviyle otel projesinin durdurulmasına karar verdi.

Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında kiralanan Gölcük Tabiat Parkı içinde devam eden Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Revizyon Planı kapsamındaki 25 kır evi ile otel projesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Bilirkişi raporunun Bolu İdare Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından yapılan duruşmada, ilgili raporda yer alan "dava konusu planın uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği" tespitine istinaden yürütmenin durdurulması kararlaştırıldı.

Öte yandan, aynı revizyon planı kapsamında bulunan dağ kızağı, teleferik hattı ve kır lokantası projelerinin durdurulması hakkında açılan dava ise kullanım kararları ve diğer yönleri bakımından kanunda aranılan şartlarla birlikte gerçekleşmediğinden yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar verildi.

Süreç

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bolu Belediyesi'ne 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı için 19 Aralık 2017'de ihale yapılmış, 12 firmanın katıldığı ihaleyi Kurtuluş Tokcan aylık 116 bin lira teklif vererek kazanmış ancak 2 Ocak 2018'de Bolu Belediyesi encümeni ihaleyi iptal etmişti.

Daha sonra belediye encümeni tarafından alınan kararla söz konusu işletmenin Bolu Belediyesi tarafından yapılmasına ve işletilmesine karar verilmiş, proje kapsamında haziran ayında Gölcük Tabiat Parkı'nda bulunan göle 500 metre uzaklıktaki alanda kır evlerinin yapımına başlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:28 Kaynak: AA

Gölcük, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japon Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun Kızı Olduğu Kesinleşti Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın Davetine Cevap Verdi Hayvana İşkenceden Yakalanan Zanlı, Karakolda 2 Yıl Önce İşlediği Cinayeti İtiraf Edince Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 19:57:09. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük Tabiat Parkı'ndaki Kır Evlerinin Yapımı Durduruldu - Bolu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]