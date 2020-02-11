Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı ortaya çıkardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı ortaya çıkardı - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı ortaya çıkardı

6 saat önce

Bolu'da, yoğun kar yağışı sonrasında karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı gözler önüne serdi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı ortaya çıkardı, System.String[]

Bolu'da, yoğun kar yağışı sonrasında karla kaplanan Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı gözler önüne serdi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı, yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde barındırdığı çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaçların kar yağışının ardından karla örtülmesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Yılın 4 mevsimi yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan, fotoğraf tutkunlarının özellikle sonbahar ve kış aylarında tercih ettiği Gölcük Tabiat Parkı'nın havadan görüntüsü eşsiz manzarayı da gözler önüne serdi. - BOLU

Türkiye, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:00 Kaynak: İHA
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