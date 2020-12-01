Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem manzarası havadan görüntülendi - Son Dakika

Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem manzarası havadan görüntülendi
01.12.2020 12:35
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem manzarası dronla havadan görüntülendi.
BOLU'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın muhteşem manzarası dronla havadan görüntülendi.
Türkiye'nin önde gelen tabiat parklarından Bolu kent merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı, her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Sonbaharla birlikte yeşilin sarıya doğru evrildiği tabiat parkının görenleri hayran bırakan manzarası, dronla görüntülendi.
Yeşil ve sarı ile mavinin birleştiği parktaki kartpostallık görüntüler, büyük beğeni topluyor.
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