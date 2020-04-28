Gölcük Tabiat Parkı sessizliğe büründü - Son Dakika

Özellikle yaz aylarında insan selinin yaşandığı tabiat parkında yasak nedeniyle sadece kurbağa ve kuş sesleri yankılanıyor. Rengarenk çiçeklerin açtığı ve insanların girememesinden dolayı yeşil alanların çoğaldığı Gölcük Tabiat Parkı'nda tabiatın kendisini yenilediği göze çarpıyor. - BOLU

Bolu kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilciyi ağırlayan önemli turizm merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı, korona virüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapatılmasının ardından sessizliğe büründü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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