Gölcük Tabiat Parkı, sokak kısıtlamasında boş kaldı - Son Dakika

BOLU'nun önemli turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı.

Batı Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden, her mevsim ayrı güzelliği olan Gölcük Tabiat Parkı'nda, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Özellikle Ankara ve İstanbul'dan gelenlerin ziyaret ettiği, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta olan Gölcük Tabiat Parkı'ndaki piknik alanları ve göl çevresindeki iskeleler boş kaldı. Çam, göknar, kayın, gürgen ve farklı türden ağaçların olduğu Gölcük Tabiat Parkı'nın bomboş hali de güzel görüntüler oluşturdu.