Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatiliyle ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte binlerce tatilcinin akınına uğradı. Karla kaplı tabiat parkında keyifli bir tatil geçiren vatandaşlardan bazıları, tüm uyarılara rağmen buz tutan göle girerek fotoğraf çektirdi.



Türkiye'nin en önemli turizm ve tatil merkezlerinde olan Gölcük Tabiat Parı, sömestr tatili nedeniyle haftasonu binlerce ziyaretçinin akınına uğradı. Geçtiğimiz haftalarda yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan Tabiat Parkı'nda doğayla iç içe vakit geçirmek için gelen vatandaşlar yoğunluğa neden oldu.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bolu'da, tatilciler karla örtülü çam ağaçları ve buzla kaplanan gölün çevresinde yürüyüş yaparak ve bol bol fotoğraf çektirerek keyifli anlar yaşadılar.



Yarıyıl tatilini Bolu'da geçirmen için İstanbul'dan gelen 7'inci sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit, "Manzarası çok güzel. Kar burada var İstanbul'da yok. Bu yıl ilk defa kar gördüm. Tatilim güzel geçiyor. Sömestr tatilini karlar içerisinde geçirmek için buraya geldik" dedi.



İstanbul'dan tatil için Gölcük Tabiat Parkı'na gelen 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Meyhan ise "Buraya karne tatili için geldim. Çok eğleniyorum. Tatili karlar içinde geçirmek için geldik" şeklinde konuştu.



Göl tamamen buzla kaplandı



Gölcük Tabiat Parkı içerisinde bulunan göl hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfırın altında olması nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Tatil için tabiat parkına gelen tatilciler ise, tüm uyarılara ve tehlikeye rağmen buzla kaplanan göle çocuklarıyla birlikte girerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - BOLU