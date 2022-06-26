Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı

26.06.2022 16:15

Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı

BOLU - Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı yolu üzerinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Can idaresindeki 14 NC 966 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Özer Karabaş yönetimindeki 06 CDM 973 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan Mehmet Can'ın kullandığı otomobil ormanlık alana savruldu. Kazada Metin Can, Muhammed Burç Tuna, Murat Yıldız, Sevim Can ve Yusuf Can yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Metin Can, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika haber... Bolu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü Türk dansçılar Polonya'da büyük ilgi gördü
Kaynak: İHA

Metin Can, Gölcük, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Tabiat Parkı yolunda kaza: 5 yaralı - Son Dakika
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