Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

05.03.2022 10:03
Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Siyretiye Mahallesi'nde 2 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Öte yandan olay yerine gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

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İtfaiye, Kocaeli, Gölcük, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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