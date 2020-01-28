Gölcük'te 38 okul "Beyaz Bayrak" aldı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Gölcük'te 38 okul 'Beyaz Bayrak' aldı - Son Dakika

Gölcük'te 38 okul "Beyaz Bayrak" aldı

7 saat önce

Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Temiz Okul Sağlıklı Okul" projesi kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren 38 okul "beyaz bayrak" almaya hak kazandı.

Gölcük'te 38 okul

Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen "Temiz Okul Sağlıklı Okul" projesi kapsamında temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getiren 38 okul "beyaz bayrak" almaya hak kazandı.

Proje kapsamında oluşturulan 4 kişilik denetleme komisyonunca gerçekleştirilen denetimlerde, ilçedeki okulların yüzde 92'sinin temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirdiği tespit edildi.

İçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, yaptığı açıklamada, çocukların sağlıklı bir ortamda eğitim alması için çalıştıklarını söyledi.

Denetimler sonucunda temiz ve sağlık konusunda ilçedeki okulların yüzde 92'sinin şartlara uyduğunun tespit edildiğini ifade eden Gülsuyu, şunları kaydetti:

"Temiz ve sağlıklı okullarda il genelinde birinci olduk. Bu güne kadar özel okullarla birlikte toplam 81 okulumuz 'Beyaz Bayrak' sahibi oldu. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bize gönderilen beyaz bayraklar ikinci yarı yılda eğitim öğretimin başlamasıyla okulda düzenlenen törenle okullarımıza verilecektir. Aynı zamanda 13 okulumuzun denetlenmesi için müracaatta bulunduk. Denetimi mayıs ayında yapılacak. Bu okullarımız da tam not aldığında "Temiz Okul Sağlıklı Okul" projesinde yüzde 100'ü yakalayacağız."

Gölcük, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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