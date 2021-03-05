Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı - Son Dakika

Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı

05.03.2021 18:38

Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Vali Yardımcısı Dursun Balaban'ın da katılımıyla öğrencilere ücretsiz tablet dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Vali Yardımcısı Dursun Balaban'ın da katılımıyla öğrencilere ücretsiz tablet dağıtım töreni gerçekleştirildi. Törende 64 öğrenci tablete kavuştu.

Kocaeli genelinde öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla tablet dağıtım çalışmaları yapılıyor. Bugünde Gölcük Dumlupınar Ortaokulu'nda düzenlenen törende, hayırseverlerden ve kamu kurumlardan temin edilen 64 tablet öğrencilere verildi. Törene, Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gölcük Belediyesi Kaymakamı Cengiz Karabulut, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

"Sabır göstermenizi istiyoruz"

Törende Konuşan Vali Yardımcısı Balaban, sık sık maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarılarında bulundu. Kamu kurumları olarak korona virüsü önlemeye yönelik çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerine dikkat çeken Balaban, "Sosyal mesafe ve maskeyi mutlaka sağlayarak bu illeti başımızdan inşallah hep beraber def edeceğiz. Bunun için de hepinizden yardım bekliyoruz. Gerçekten sıkıntılı günler geçiriyoruz. Çocuklarımız evlerde kapalı kaldı, büyüklerimiz evlerde kapalı kaldı ama biz onları çok seviyoruz. Çocuklar geleceğimiz, büyükler ise bizim en büyük değerimiz. Biraz daha sabır gösterilmesini bekliyor ve istiyoruz" dedi.

"Kocaeli en güzel başarıları hak edecek bir ildir"

Tablet dağıtım projesinin daha da yaygınlaşmasını talep eden Balaban, şu ifadeleri kullandı:

"Kocaeli Sanayi Odası öğrencilerimizin uzaktan eğitimine destek olmak üzere tablet hareketi başlattı, onları kutluyorum. İnşallah bu yardımları sadece yaptığımız okullara değil, bütün ilimize yaygınlaştıralım istiyoruz. Bunu da yapacaklarına biz inanıyoruz. Çünkü Kocaeli en güzel başarıları hak edecek bir ildir ve bunu yapacak gücü ve gayreti de vardır"

"Elektronik cihazlar bir alışkanlık haline geldi"

Elektronik bağımlılığına karşıda uyarılarda bulunan Balaban, "Bu tabletler, çocuklarımızın dersleri için kullanılmalıdır. Çünkü biliyorsunuz elektronik cihazlar bir alışkanlık haline geldi. Bu cihazlar bazen çocuklarımızda bağımlılık, hatta büyüklerimiz de bağımlılık yapıyor. Bu bağımlılığa, bu hastalığa yakalanmadan geleceğimiz için kullanabilmeyi öğrenmek ve uygulamak zorundayız. Tabletin faydalı olacak işlerde kullanılmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 64 öğrenciye tabletleri takdim edildi.

Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı
Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı
Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı
Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı

Kocaeli, Balaban, Gölcük, Tablet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gölcük'te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı - Son Dakika


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