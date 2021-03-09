Gölcük'te afet bilinci eğitimleri başladı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde afet bilinci eğitimi düzenlendi.

Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük'ün 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü olduğunu belirtti.

Afet risklerinin önemine değinen Karabulut, "Bizim için afetlerin önemi yadsınamaz. Bu acıyı o dönemde yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Binlerce vatandaşımızı kaybettik. Binlerce vatandaşımız yaralandı ve sakat kaldı. Afetin oluşturduğu olumsuzlukları en iyi bilen birimlerin başında biz geliyoruz. Tabi ülke olarak zorlu bir coğrafyadayız. Bu zorlu coğrafyayı ortadan kaldırmak mümkün değil. Klasik bir laf var, 'deprem öldürmez bina öldürür.' O terim artık yerleşti bize ve bu konuda afet öncesi, afet sonrası ve afette yapılacaklar kamuoyu tarafından yeterince algılanmalı. Bu sürecin nasıl işleyeceğinin bilinmesi önemli. Bu kapsamda bakanlığımız 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etti. Bakanlığımızın kayıtlarına bakıldığına bugüne kadar 1 milyon insana bu eğitim verilmiş. Biz de bugün itibarıyla ilçemizde eğitimin başlangıcını yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert ise temel afet eğitiminin, deprem başta olmak üzere sıkça yaşanan afetlere yönelik, temel eğitimi içeren program olduğunu kaydetti.

Mert, ilçede 95 bin kişiye eğitim verilmesinin amaçlandığını belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer de eğitimlere Gölcük'ten start verilmesinin önemine değindi.

Konuşmaların ardından iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Nihal Ünsal, periyodik kontrol uzmanı Emrah Bahalı ve Gölcük Tersane İlkokulu Müdür Yardımcısı Emin Yaman tarafından afet bilinci eğitimi verildi.

Programa, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karadağ, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.