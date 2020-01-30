Gölcük'te Afganistanlı 8 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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Gölcük'te Afganistanlı 8 kaçak göçmen yakalandı
6 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:35 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı.
Gölcük Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada Afganistan uyruklu 8 kaçak göçmen yakaladı. Kaçaklar, polisteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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