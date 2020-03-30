Gölcük'te apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Gölcük'te apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman boşluğunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman boşluğunda çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:44 Kaynak: AA
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