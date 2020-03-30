Gölcük'te apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde apartman boşluğunda çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Donanma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle apartmanda hasar meydana geldi.