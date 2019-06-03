Son Dakika Haberleri: Gölcük'te bayram tatili yoğunluğu
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Gölcük'te bayram tatili yoğunluğu

1 saat önce

BOLU'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük'te bayram tatili yoğunluğu, System.String[]
BOLU'nun, doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.
Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve doğal güzelliğiyle her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çeken Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde de, tatilcilerin tercih ettiği yer oldu. Başta İstanbul ve Ankara gibi kente yakın iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'na geldi. Tabiat parkına gelen tatilciler vakitlerini, eşsiz manzara eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yapıp, golf araçlarıyla tur atarak geçirdi. Tabiat parkındaki yoğunluğun, bayram tatilinin sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

 


- Bolu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:15 Kaynak: DHA
Bolu, Ramazan Bayramı, Gölcük, Güncel
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