Gölcük'te bir araya gelen protokol ve vatandaşlar bayramlaştı - Son Dakika
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Gölcük'te bir araya gelen protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

02.05.2022 18:54
Gölcük'te bir araya gelen protokol ve vatandaşlar bayramlaştı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Kongre Sarayı'ndaki programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gölcük Kaymakam Vekili Osman Aslan Canbaba, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahir Sarıdağ, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, etkinlikte katılımcıların bayramını kutladı.

Katırcıoğlu, yaptığı konuşmada, Gölcüklülerin bayramını tebrik ederek, "Yüce Allah birlik ve beraberliğimizi artırsın, daim eylesin. Yine ülkemizin güvenliği için teröristlerle yoğun şekilde mücadele gösteren askerlerimizi korusun." dedi.

Canbaba da bayramların, toplumda kardeşlik bağının güçlendiği, dayanışma duygularının arttığı, birlik ve beraberlik duygularının perçinlendiği, küskünlerin barıştığı müstesna günler olduğunu belirterek, "Bayramlarımızın manevi iklimini aile ortamımızda çok iyi yaşatmalıyız, çocuklarımıza öğretmeliyiz. Bizden sonraki nesiller de bayramlarımızı aynı coşkuyla yaşatsınlar, yaşasınlar. Bu duygu ve düşüncelerle başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin ve sizlerin bayramını tebrik ediyor, bayramın huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde geçirilmesini diliyorum." şeklinde konuştu.

Sezer ise 11 ayın sultanı ramazanın idrak edildiğini belirterek, Allah'tan yeniden ramazana ulaşmayı nasip etmesini diledi.

Ramazan boyunca milli, manevi ve kültürel değerleri yaşatabilmek amacıyla mahallelerde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini anımsatan Sezer, bayramda da karşılıklı sevgiyi, saygıyı ve birlikte yaşamayı daha görünür hale getirmek durumunda olduklarını kaydetti.

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AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı AK Parti Gölcük İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı yapıldı Fren yerine gaza basınca duvara çarptı Fren yerine gaza basınca duvara çarptı

Hisarcık, Kocaeli, Gölcük, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te bir araya gelen protokol ve vatandaşlar bayramlaştı - Son Dakika


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