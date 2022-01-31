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Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş - Son Dakika

Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş

31.01.2022 15:46
Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'na gelen bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı'na gelen bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen buz tutan gölün yüzeyine çıkarak yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle parktaki gölün yüzeyi buz tuttu.

Bazı ziyaretçiler, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen çocuklarıyla buz tutan gölün üzerine çıktı. Burada yürüyüş yapan, kar üzerine yazı yazıp fotoğraf çektiren vatandaşlar, yetkililerin uyarısıyla dışarı çıkarıldı.

İstanbul'dan tabiat parkına gelen Mirak Ardağ, tatillerinin güzel geçtiğini belirterek, "Göl üzerinde yürüyüş yapanlar her an düşebilir, buz kırılabilir, çok tehlikeli. Ben çıkmazdım hayatta. Orada 'Göl üzerine çıkmak tehlikeli ve yasak!' diye yazıyor. Yapacak bir şey yok, kendi bilecekleri bir şey." ifadelerini kullandı.

Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş
Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş
Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş
Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş

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Gölcük, Bolu, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük'te buz tutan gölde tehlikeli yürüyüş - Son Dakika
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