Gölcük'te Çatı Yangını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi 63. Sokak'ta Ercüment K'ya ait binanın çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık, SEDAŞ ve İzgaz ekipleri sevk edildi.



Evde mahsur kalan 4 yaşındaki kız çocuğunu kurtaran itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle evin çatı katında hasar oluştu.

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