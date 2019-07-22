Son Dakika Haberleri: Gölcük'te çatı yangını
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Gölcük'te çatı yangını

1 saat önce

Gölcük ilçesinde bir pasajın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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Gölcük ilçesinde bir pasajın çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi 20. sokakta bulunan bir pasajın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Bazı iş yerlerinde ve çatıda hasar meydana geldi.
Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:56 Kaynak: AA
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