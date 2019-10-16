Son Dakika Haberleri: Gölcük'te çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi
Son Dakika Güncel Gölcük'te çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi

Gölcük'te çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi

43 dakika önce

Gölcük ilçesindeki Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi.

Gölcük'te çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi, System.String[]

Gölcük ilçesindeki Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar yaptıkları resimleri sergiledi.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki sergi öncesi konuşan Türk Alman Vakfı Saraylı Çocuk Evi Sitesi Müdürü Mehmet Akpınar, öğrencilerin yıl içinde yaptığı resim çalışmalarını sergilediklerini belirterek, öğrencilerin sanatsal ve görsel zekalarını geliştirmek amacıyla bu çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Sergide 40 resim bulunduğunu ifade eden Akpınar, başarılı resimlerin ziyaretçilerini beklediğini bildirdi.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Akpınar ve diğer katılımcılar serginin açılış kurdelesini kesti.

Açılış sonrası katılımcılar, sergiyi gezdi.

Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:02 Kaynak: AA
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