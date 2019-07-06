Son Dakika Haberleri: Gölcük'te çöken yol onarılıyor
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Gölcük'te çöken yol onarılıyor

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.

Gölcük'te çöken yol onarılıyor, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan eski köprüdeki yolun bir bölümünde önceki gün meydana gelen çökme sonrası Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Yolda yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde çukur oluşan mevkide ekipler güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, ulaşımı da kısmen engelleyen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Onarımın tamamlanmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:00 Kaynak: AA
Cumhuriyet Mahallesi, Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel
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