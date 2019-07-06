Gölcük'te çöken yol onarılıyor
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:00 Kaynak: AA
'nin Gölcük
ilçesinde önceki gün çökme meydana gelen yolda onarım çalışması yapılıyor.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi
Yalı Yolu Caddesi'nde bulunan eski köprüdeki yolun bir bölümünde önceki gün meydana gelen çökme sonrası Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi
ekipleri harekete geçti.
Yolda yaklaşık 2 metre genişliğinde ve 3 metre derinliğinde çukur oluşan mevkide ekipler güvenlik önlemi aldı.
Ekipler, ulaşımı da kısmen engelleyen bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
Onarımın tamamlanmasının ardından ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.
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