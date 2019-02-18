Gölcük'te Darbedilen Yaşlı Kadın Hastaneye Kaldırıldı
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde evine gelen kimliği belirsiz kişi tarafından darbedilen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İhsaniye
Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, 84 yaşındaki Nazmiye Beyaz'ın kapısını çalıp su istedikten sonra zorla içeri girdi.
Yaşlı kadını darbedip evde ziynet eşyası arayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Nazmiye Beyaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:20 Kaynak: AA
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