Gölcük'te depremin izleri silinmeye devam ediyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile 1999 Marmara Depreminde hasar gören 6 katlı yapının yıkım işlemlerine başlandı.

Afete hazır Kocaeli kapsamında tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Şehitler Mahallesinde D-130 Karayolu kenarında atıl durumda olup, tehlike arz eden orta hasarlı 6 katlı binanın yıkımına başlandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Gölcük için adeta depremin acı sembollerinden biri olan bina kaldırılmış olacak. Çevre sakinleri için de tehlike oluşturan binanın yıkım işlemlerinin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.