Gölcük'te devlet hastanesine ulaşım daha kolay olacak - Son Dakika

Yayaların ve araçların, erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kurma çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak 680 metre uzunlukta yol için çalışmalara başlanmıştı. Proje kapsamında İpekyolu Caddesi üzerinde yapılacak betonarme köprü için de kiriş montajları yapıldı.

KÖPRÜ KİRİŞ MONTAJLARI YAPILDI

Gölcük İpekyolu Caddesi üzerinde yapımına devam edilen betonarme köprünün başlık kirişi tamamlanması sonrası köprü kirişlerinin montajı da tamamlandı. Yağmursuyu hattı imalatlarını bitirme aşamasına getiren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine ulaşımı sağlayacak yeni yolda, yağmursuyu hattı imaları sonrası üstyapı çalışmaları yapacak.

DERE ÜZERİNE KÖPRÜ

Gölcük İpek Yolu Bulvarından 630 No'lu sokağa bağlantıdaki trafiği rahatlatmak için 632 No'lu sokak üzerinde bulunan Beyoğlu Kazıklı Deresine 18 metre uzunluğunda 12 metre genişlikte 1 adet betonarme köprü yapılıyor. 1.170 ton asfalt serimi yapılacak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale gelecek.