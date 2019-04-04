Gölcük'te Dumlupınar Şehitleri Anıldı
30 dakika önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci için Donanma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde, Dumlupınar
Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci için Donanma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitlerin anısına denize 'unutmadık unutmayacağız' yazılı çelenk bırakıldı. 4 Nisan
1953 tarihinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu
açıklarında İsveç
bandıralı 'Naboland' isimli yük gemisi ile çarpışarak batan TCG Dumlupınar Denizaltısı'nda şehit olan 81 denizci için bugün Gölcük Donanma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Deniz Şehitleri Anıtı'nın önündeki törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, amiraller, şehit yakınları, gaziler ile emekli subay ve astsubaylar katıldı. Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye
Muharip Gaziler Derneği, Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenk bıraktı. Denizaltı Filosu Komutanlığı önünden de şehitler için denize 'unutmadık unutmayacağız' yazılı çelengin bırakılmasından sonra TCG 18 Mart Denizaltısı ziyaret edildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:30 Kaynak: DHA
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