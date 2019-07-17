Son Dakika Haberleri: Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu
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Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu

4 saat önce

Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, yamaç paraşütüyle uçtu.

Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu, System.String[]
Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, yamaç paraşütüyle uçtu.
Dernek Başkanı Hasan Bat, dernek olarak her etkinliklerinde ilkleri yaşamak istediklerini belirterek, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Engellileri yamaç paraşütüyle uçmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Bat, "Burak Horozoğlu denetiminde derneğimizin üyeleri bin 600 metre yüksekten yamaç paraşütüyle atlayıp 17 dakika uçtu. Çok keyif verici bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.
Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:57 Kaynak: AA
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