Gölcük'te engelliler yamaç paraşütüyle uçtu
4 saat önce
Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, yamaç paraşütüyle uçtu.
Gölcük Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:57 Kaynak: AA
Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, yamaç paraşütüyle uçtu.
Dernek Başkanı Hasan Bat, dernek olarak her etkinliklerinde ilkleri yaşamak istediklerini belirterek, bu kapsamda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.
Engellileri yamaç paraşütüyle uçmalarını sağlamak istediklerini ifade eden Bat, "Burak Horozoğlu denetiminde derneğimizin üyeleri bin 600 metre yüksekten yamaç paraşütüyle atlayıp 17 dakika uçtu. Çok keyif verici bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.
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