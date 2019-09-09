Gölcük'te ev yangını
1 saat önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Değirmendere Merkez Mahallesi Ocak Sitesi'ndeki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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