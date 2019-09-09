Gölcük'te ev yangını

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Merkez Mahallesi Ocak Sitesi'ndeki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.