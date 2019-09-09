Son Dakika Haberleri: Gölcük'te ev yangını
Son Dakika Güncel Haber

Gölcük'te ev yangını

1 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Gölcük'te ev yangını, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Merkez Mahallesi Ocak Sitesi'ndeki 5 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da korkutan yangın: Yüzlerce hayvan telef oldu
Beykoz Kavacık'ta bir üniversite binasında yangın çıktı Krater gölü kıyısında yatan inekler kimini korkuttu, kimini şaşırttı Belediye başkanı makam aracını sattı, 12 bin öğrencinin yüzünü güldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 16:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük'te ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]