Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı

10.03.2022 09:48
Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vatandaşların mağdur olmaması için marketlere yönelik denetim yapıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde vatandaşların mağdur olmaması için marketlere yönelik denetim yapıldı.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, son günlerde vatandaşlardan gelen özellikle yağ fiyatlarındaki artık ve stokçuluk yapıldığı yönünde şikayetlere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde yapılan denetimlerde ekipler; ilçe genelinde tüm marketleri tek tek gezerek, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına raflarda ve depo kısımlarında incelemelerde bulundu. Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketleri denetleyen ekipler, denetimlerde şikayetlerini ileten vatandaşlara da çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Denetimlerde ekipler; etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını kontrol ederek, ürünlerin son kullanma tarihlerini de inceledi. - KOCAELİ

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Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor kadın eli değdi Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor kadın eli değdi Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor Çöpe atılan malzemeler kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Gölcük Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gölcük'te fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik denetimler yapıldı - Son Dakika
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