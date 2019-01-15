Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Festivalde 1,5 Ton Hamsi Dağıtılacak

Gölcük'te Festivalde 1,5 Ton Hamsi Dağıtılacak

59 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenecek festivalde 1,5 ton hamsi dağıtılacak.

Gölcük'te Festivalde 1,5 Ton Hamsi Dağıtılacak, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenecek festivalde 1,5 ton hamsi dağıtılacak.

Gölcük Trabzonlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Çakıroğlu, yaptığı açıklamada, yarın Anıtpark'ta hamsi festivalini düzenleyeceklerini söyledi.

Festivalde 1,5 ton hamsinin pişirilip halka ücretsiz dağıtacaklarını belirten Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Hamsi ve kemençe, Karadeniz'in simgesi ve bölgeye has bir kültürdür. Biz dernek olarak bu yıl etkinliğimizde bir ilki yapıyoruz. Buradaki amaç kültürel zenginliklerimizi bulunduğumuz bu coğrafyada tanıtmak, yaşatmak ve bu kültürümüzü yeni nesillerimize aktarmaktır. Bundan dolayı gerçekleştireceğimiz hamsi festivalinde hamsi dağıtılacak. Yerel sanatçılarımız sahne alarak, yöresel türküler seslendirecek. Halk oyunları ekibimiz bölgemize has oyunlar oynanacak. Yarın başlayacak olan festivalimiz 20 Ocak'a kadar devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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