Son Dakika Haberleri: Gölcük'te fırında çıkan yangın korkuttu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gölcük'te fırında çıkan yangın korkuttu

2 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de bir fırında elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

Gölcük'te fırında çıkan yangın korkuttu, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de bir fırında elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.


Yangın 10.45 sularında Gölcük Değirmendere D130 karayolu kenarında bulunan fırının depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan U.'ya ait fırının deposundan duman çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Fırının depo kısmında elektrik tesisatından çıkan yangının buzdolabına sıçraması sonrası başladığı belirlenen yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Değirmendere, İtfaiye, Gölcük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


4 işçinin can verdiği fabrika yangınında vanaların kapalı olduğu ortaya çıktı
KKTC'de askeri bölgedeki cephanelikte art arda patlamalar meydana geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC'deki patlamayla ilgili açıklama: Yangın kontrol altına alındı Tefecilikten alınan şüpheliler "Allah'ın dediği olur" diyerek adliyeye girdiler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 14:11:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük'te fırında çıkan yangın korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]