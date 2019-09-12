Gölcük'te fırında çıkan yangın korkuttu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Değirmendere'de bir fırında elektrik tesisatından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.



Yangın 10.45 sularında Gölcük Değirmendere D130 karayolu kenarında bulunan fırının depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan U.'ya ait fırının deposundan duman çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yangın büyümeden söndürüldü. Fırının depo kısmında elektrik tesisatından çıkan yangının buzdolabına sıçraması sonrası başladığı belirlenen yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ