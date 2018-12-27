Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Hafızlık Yarışması

Gölcük'te Hafızlık Yarışması

44 dakika önce

Gölcük ilçesinde, Güzel Kur'an Okuma, Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.

Gölcük'te Hafızlık Yarışması, System.String[]
Gölcük ilçesinde, Güzel Kur'an Okuma, Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.

Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulundaki yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Eğitim Bir-Sen Gölcük Şube Başkanı Nail Ekiz, Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokul Müdürü Nurettin Sezen, okul öğretmenleri, veliler ve yarışmacı öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yarışmaya katılan 62 öğrenci, kıyasıya mücadele etti.

Daha sonra jüri tarafından dereceye giren öğrenciler açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:12 Kaynak: AA

Eyüp Sultan, Eğitim Bir Sen, Gölcük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Arttırıyor Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı

Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatında Tarihi Rekor Geldi Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 13:56:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gölcük'te Hafızlık Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]