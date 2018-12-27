Gölcük'te Hafızlık Yarışması

Gölcük ilçesinde, Güzel Kur'an Okuma, Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.

Gölcük ilçesinde, Güzel Kur'an Okuma, Ezan Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.



Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulundaki yarışmaya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhterem Aktaş, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Eğitim Bir-Sen Gölcük Şube Başkanı Nail Ekiz, Gölcük Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokul Müdürü Nurettin Sezen, okul öğretmenleri, veliler ve yarışmacı öğrenciler katıldı.



Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Yarışmaya katılan 62 öğrenci, kıyasıya mücadele etti.



Daha sonra jüri tarafından dereceye giren öğrenciler açıklandı.

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