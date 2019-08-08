Gölcük'te hafriyat sahasında yangın
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:01 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Gölcük
ilçesinde hafriyat sahasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, gökyüzünü duman kapladı.
Gölcük Donanma Mahallesi Koray Aydın
Parkı'nın üst kısmındaki hafriyat sahasında öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hafriyat sahasından yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Bölgeye Gölcük, Başiskele
ve İzmit
'ten itfaiye ekipleri ile Orman İşletme ekipleri ve belediyeye ait su tankerleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, gökyüzü dumanla kaplandı.
Gölcük Belediye Başkan Yardımcıları Şevket Kaba ve Fikret Ormancıoğlu olay yerine gelirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Vatandaşlar, hafriyat sahasının bölgeden kaldırılmasını istedi.
- Kkocaeli
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